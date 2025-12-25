Yeni Şafak
Çanakkale'de 10 kaçak göçmen yakalandı: 3 organizatör tutuklandı

25/12/2025, Perşembe
Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Aralık’ta gerçekleştirilen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı, 2 araca, 16 bin 800 TL ve 100 dolara el konuldu. Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevkedilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 10 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından GÖKSEM’e teslim edildi.

