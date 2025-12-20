Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da 6 bin 820 paket kaçak sigara bulundu

Şanlıurfa’da 6 bin 820 paket kaçak sigara bulundu

17:4920/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaçakçılığa geçit.
Kaçakçılığa geçit.

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında; 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



#Şanlıurfa
#kaçakçılık
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?