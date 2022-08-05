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İSTANBUL

Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi
Foto/arşiv

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de 730 polisin katılımıyla operasyon başlattı.

1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve şüpheli Ö.G'nin liderliğini yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği olduğu, bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya’ya uzandığı ve faaliyetlerini de İstanbul’da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu.

Helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona özel hareket polisleri de katıldı.

Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
FOTOĞRAF 9
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, navigasyon yardımıyla hareket eden 34 J 838 plakalı otomobil, Akmerkez Yolu’ndan ters yöne girerek Levazım istikametine doğru ilerlemeye başladı.
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Ters yöne giren araç, Levazım’dan Akmerkez istikametine doğru giden ve içerisinde İsrail uyruklu 4 yolcunun bulunduğu 34 TFJ 95 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı.
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Kazanın ardından 34 ELJ 838 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparken, kaza yeri adeta can pazarına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, “Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dedi.\" diye konuştu.
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Kaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
Beşiktaş'ta, navigasyon yardımıyla hareket eden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.



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