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SİNOP

Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemeleriyle ilgili olarak, "Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi
Bakan Dönmez elektrik hatlarının onarımını havadan takip etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilçeye elektrik verilmesiyle ilgili son gelişmeleri yerinde inceledi, elektrik hatlarının onarımını havadan takip etti.

Bakan Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından YEDAŞ koordinasyon Merkezi bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Sel felaketi nedeniyle Sinop, Kastamonu ve Bartın'daki enerji nakil altyapısının hasar gördüğünü belirten Dönmez, yağışın durmasıyla ekiplerin sahaya çıkarak hasar tespit çalışmasına başladığını söyledi.

Bakan Dönmez, son köye elektrik verilene kadar burada olduklarını, yaptıkları çalışmalarla en kısa sürede ilçede hayatın normale döneceğini vurguladı.

İlk tespitte 1221 trafo merkezi ile dağıtım merkezleri ve elektrik direklerinde hasar oluştuğunu bildiren Dönmez, "4 ilçemizde, 395 köyde toplam 38 bin 326 abone, bir kısmı hattın yıkılmasından dolayı bir kısmı da arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbir amaçlı elektrik kullanamadı." diye konuştu.

İlçe merkezleri ile bazı köylere, ilk etapta jeneratörlerle, daha sonra da onarımların tamamlanmasıyla şebeke elektriği verildiğini aktaran Dönmez, "Başkent EDAŞ bölgesinde yer alan Kastamonu ilimizde 511 personel, 195 araç, 110 jeneratör, 3 mobil trafo ve 5 drone ile sahada çalışmalara devam ederken, Sinop ve ilçelerinde hizmet veren Yeşilırmak EDAŞ ekipleri de 181 personel, 86 araç, 107 jeneratör, 3 mobil trafo ve 1 drone ile sahadaki çalışmalarını hızlıca sürdürüyorlar." bilgisini paylaştı.

Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:49
Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.

Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor.


Dönmez, bugün itibarıyla kırsaldaki çoğu köy ve mahalleye elektrik enerjisi verildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Kastamonu Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerimizde birer köy olmak üzere, Türkeli ilçemize bağlı 3 köyde, Ayancık ilçemize bağlı 25 köyde halihazırda elektrik verme çalışmaları süratle devam ediyor. İnşallah bu gece yarısı itibarıyla toplam elektrik sağlayamayacağımız köylerin sayısı, belki de 10'un altına düşmüş olacak."

Sel felaketi nedeniyle hem şebeke elektriği, hem de kara yolu zarar gören köylere, Türkiye'de ilk kez helikopterle jeneratör ulaştırıldığını hatırlatan Dönmez, şebeke elektriğini bütün vatandaşlara en kısa sürede ulaştırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız."

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