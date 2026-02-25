Sel çadırları yıktı

İşgalci İsrail ordusunun bombardımanlarla iki yıl boyunca yerle bir edip soykırım işlediği Gazze, bu kış soğuk hava şartları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşanıyor. İsrail’in altyapıyı tahrip etmesi yüzünden yağışlar sık sık sellere sebep olurken işgal ordusu, dün de sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek iki sivili katletti. Soykırım saldırılarında evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Filistinli aileyi vurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze'nin birçok bölgesinde çok sayıda çadırı su bastı. Su baskınları nedeniyle çok sayıda Filistinli geceyi uykusuz geçirirken, bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, pazartesi gecesi ve salı sabaha karşı başlayan yağışların ardından çok sayıda acil yardım çağrısı alındığı bildirildi. Özellikle Refah ve Han Yunus'un kıyı kesimindeki Mevasi bölgesinde kurulu çadırların sular altında kaldığı belirtildi. Başta Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine birçok noktada benzer manzaralar yaşandı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemiyor. Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında hastalık riskinin arttığı ifade ediliyor.