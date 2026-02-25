Sel çadırları yıktı

Soykırım ve bombardımanlarda yüzde 90’ı yıkılan Gazze’de şiddetli yağışlar, derme çatma çadırlarda kalan binlerce Filistinli aileyi zor durumda bıraktı. Özellikle Refah ve Han Yunus’un kıyı kesimindeki Mevasi bölgesi ile Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki çadırlar su baskınları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İşgalci İsrail ordusunun bombardımanlarla iki yıl boyunca yerle bir edip soykırım işlediği Gazze, bu kış soğuk hava şartları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşanıyor. İsrail’in altyapıyı tahrip etmesi yüzünden yağışlar sık sık sellere sebep olurken işgal ordusu, dün de sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek iki sivili katletti. Soykırım saldırılarında evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Filistinli aileyi vurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze'nin birçok bölgesinde çok sayıda çadırı su bastı. Su baskınları nedeniyle çok sayıda Filistinli geceyi uykusuz geçirirken, bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, pazartesi gecesi ve salı sabaha karşı başlayan yağışların ardından çok sayıda acil yardım çağrısı alındığı bildirildi. Özellikle Refah ve Han Yunus'un kıyı kesimindeki Mevasi bölgesinde kurulu çadırların sular altında kaldığı belirtildi. Başta Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine birçok noktada benzer manzaralar yaşandı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemiyor. Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında hastalık riskinin arttığı ifade ediliyor.
İKİ FİLİSTİNLİ DAHA KATLEDİLDİ
Soğuk hava şartlarının bu yıl dördüncü kez sellere sebep olarak etkisini gösterdiği Gazze’de, işgalci İsrail ordusunun da 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen düzenlediği saldırılar devam ediyor. Ramazan ayının ilk 3 günündeki saldırılarda 6 Filistinliyi katleden işgal güçleri, dün de Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus’ta düzenlediği saldırılarda iki Filistinliyi daha öldürdü. Bununla birlikte Gazze’de Ramazan ayının ilk günü olan 18 Şubat’tan beri İsrail bombardımanı ve saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 8’e ulaştı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım sürecinde 72 binden fazla Filistinliyi katletmiş, Gazze’nin yüzde 90’ını harabeye çevirmiş ve 2 milyondan fazla insanı evsiz bırakmıştı. 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen kuşatmayı gevşetmeyen işgal ordusu, bu tarihten beri düzenlediği saldırılarda da 615 Filistinliyi katlederek bin 165 Filistinliyi yaraladı.