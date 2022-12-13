Sel mağduru Zülfiye teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Dünya durdukça durun siz

Kumluca'daki sel felaketi sonrası balçıkla kaplanan yollarda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Esnaf, iş yerlerini; ev sahipleri de su basan konutlarını temizliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilçe merkezinde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti. Soylu, ziyaret sırasında çay ocağı sahibi Vedat Sarıyer ile görüştü; iş yerinin masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi.

OYNAT 01:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde afetten etkilenen vatandaşlarla telefonda görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. .Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





'ELLERİNDEN ÖPERİM'



Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan da Bakan Soylu'nun yanına geldi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylan'ı telefonla görüştürdü. Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbi'm beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi.

REKLAM

'SİZİN GİBİ DEVLET GÖRMEDİK'



Zülfiye Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi devlet görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.

Zülfiye Ceylan



Ceylan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Gece 03.00'te sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ettim. Hanımına selam yolladım ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların gününde böyle huzur, mutluluk gördüm" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için tüm kurum ve kuruluşlar göreve koştu. Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçlar çekildi, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizlendi. İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti. Jandarma erlerinin özverisi, mağdur vatandaşları duygulandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede görevli askerleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında açıklama yapan Soylu, ilçe halkının sel nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi. Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını, bu tür afetlerde tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde görev yaptığını belirten Soylu, Şu anda 350 jandarmamız burada görev yapıyor. Hem yollarda hem de vatandaşın suya, çamura batan eşyalarının temizlenmesinde yardımcı oluyor. Gönüllüler bir tarafta, jandarmamız bir tarafta çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Meseleye devlet meselesi olarak bakmamak lazım, kardeşin kardeşe olan bir desteği olarak bakmak lazım. diye konuştu. Soylu, herkesin büyük bir gayret içinde çalıştığını, yaraların en kısa zamanda sarılacağını ifade etti. İlçedeki emniyet güçlerinin sayısını da artırdıklarını aktaran Soylu, Polislerimiz de burada. Bu tip günlerde esnaf bazen dükkanını açık bırakmak zorunda kalıyor, onun için sokak güvenliğinin de en iyi şekilde temin edilmesi gerekiyor. dedi. Askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştularİlçede 20 yıldır esnaflık yapan Oğuz Coşkun, sabah dükkana geldiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştıklarını kaydetti. İlk defa böyle bir afet yaşadıklarını dile getiren Coşkun, mağduriyetlerinin giderilmesi için herkesin canla başla çalıştığını vurguladı. Esnaflardan Dudu Coşkun da kendilerine yardım eden askerlere teşekkür etti.Askerlerin evlatları gibi kendilerine destek verdiğini anlatan Coşkun, Başımıza bir iş geldiğinde askerlerimiz her zaman yanımızda. Çok şükür can kaybı yok. Askerimizle halkımızla el ele verdik. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Askerlerimiz de burunları bile kanamadan memleketlerine, ailelerine kavuşsunlar inşallah. ifadesini kullandı. Ayakkabı dükkanı işleten Rukiye Ergül ise suyla dolan iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.Ergül, 20 senedir buradayız, daha önce böyle bir şey yaşamadık. Dükkanda tüm ayakkabılar suyun, çamurun içinde kaldı. Sağ olsunlar askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştular. Canla başla mücadele ediyorlar. açıklamasında bulundu. Antalya'daki afetzedelere Mehmetçikten yardım eli Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçeleri için seferber olan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları, afetzedeleri duygulandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 350 jandarmamız burada görev yapıyor. Hem yollarda hem de vatandaşın suya, çamura batan eşyalarının temizlenmesinde yardımcı oluyor" dedi. Esnaflardan Rukiye Ergül ise "Sağ olsunlar askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştular. Canla başla mücadele ediyorlar" diye konuştu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



