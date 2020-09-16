Demirtaş'ın 774 gün rapor alarak okula gitmeyen eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle .'dediği ifade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise 'Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. ' diye konuştu.