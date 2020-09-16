Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Demirtaşın 774 gün rapor alarak okula gitmeyen eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti
DİYARBAKIR

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlik görevinden istifa etti

Demirtaş'ın 774 gün rapor alarak okula gitmeyen eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmen olan eşi Başak Demirtaş, 15 gün önce MEB'e dilekçesini göndererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başak Demirtaş'ın daha önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 774 gün boyunca okula gitmediği ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başak Demirtaş
Başak Demirtaş

Edirne F Tipi Cezaevi'nde dört yıldır tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlik görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Selahattin Demirtaş - Başak Demirtaş

İSTİFA DİLEKÇESİNİ MEB'E GÖNDERDİ

Demirtaş, istifa kararında pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin ve bu belirsizliğin öğrencilerini mağdur etme riski taşımasının etkili olduğunu söyledi.

Başak Demirtaş ile ilgili çirkin paylaşıma gözaltı
GÜNDEM
Başak Demirtaş ile ilgili çirkin paylaşıma gözaltı
  • Demirtaş, istifasının eşi ve kızlarıyla birlikte alınmış bir aile kararı olduğunu ifade etti. Demirtaş, 15 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’na istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

774 GÜN OKULA UĞRAMAMIŞTI

Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz yıllarda görev yaptığı Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu'na sürekli sağlık rapor alarak uğramadığı ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, 112 günü 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait olmak üzere, toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır..." Bu süre ise 4 öğretim yılı, yani 8 döneme denk geliyordu..

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
OYNAT 01:27
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle.'dediği ifade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise 'Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz.' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Biz öldükten sonra mımeydana çıkacak?

Biz öldükten sonra mı
meydana çıkacak?

​Beşiktaş Belediyesi'nin ihmalkarlığı pes dedirtti.
İşte o çiftlik evi

İşte o çiftlik evi

CHP'li başkanın tecavüzle suçlandığı ev, dikenli tellerle çevrili.
Halil Sezainin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız
İlk aşı<br>bugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.