Demirtaş'ın 774 gün rapor alarak okula gitmeyen eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde dört yıldır tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlik görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İSTİFA DİLEKÇESİNİ MEB'E GÖNDERDİ
Demirtaş, istifa kararında pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin ve bu belirsizliğin öğrencilerini mağdur etme riski taşımasının etkili olduğunu söyledi.
- Demirtaş, istifasının eşi ve kızlarıyla birlikte alınmış bir aile kararı olduğunu ifade etti. Demirtaş, 15 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’na istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.
774 GÜN OKULA UĞRAMAMIŞTI
Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz yıllarda görev yaptığı Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu'na sürekli sağlık rapor alarak uğramadığı ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, 112 günü 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait olmak üzere, toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır..." Bu süre ise 4 öğretim yılı, yani 8 döneme denk geliyordu..