Selçuklu’nun 950. yılında İznik’te bilgi şöleni

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Devlet Su İşleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen şölenin açılışında yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçen kurum, kuruluş ve akademisyenlere teşekkür etti.

İnsanların, ülkelerin, devletlerin ve milletlerin tarihinde 50’li, 100’lü yıl dönümlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Öz, “Bu bize tarihi hafızayı hatırlatır. Sadece bilimsel, akademik yönden değil, aynı zamanda stratejik açıdan da İznik ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin burada kurulması son derece önemli.” dedi.

Öz, 2026’nın Bursa’nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlatarak bunun Türkiye ve dünya tarihi açısından önemine dikkati çekti. Osmanlı’nın büyük bir devlet hâline gelmesinin Bursa’nın fethinden sonra gerçekleştiğini belirten Öz, bu tarihin yalnızca bilimsel toplantılarla değil, koordineli bir hazırlıkla çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanması gerektiğini söyledi.

"2026 ve 2031 yıllarını çok iyi değerlendirmemiz lazım"

Mehmet Öz, Bursa’nın ve İznik’in fethinin Osman Gazi’nin başlıca hedefleri arasında olduğunu ve fetihlerin Orhan Gazi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Ne Bursa ne İznik birdenbire fethedilmiş değildir; bunun hazırlıkları çok önceden yapılmıştır. Bu nedenle hem Bursa hem İznik için 2026 ve 2031 yıllarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü gelecek nesillere bu vatanın ne pahasına kazanıldığı, nasıl inşa edildiği iyi anlatılmalıdır. Biz sadece kılıçla değil; imar ederek, inşa ederek ve gönülleri kazanarak bu medeniyeti kurduk. Bundan ders almamız ve bunu gelecek nesillere bu şekilde aktarmamız gerekiyor.”

Vali Yardımcısı Mustafa Güney de bu tür etkinliklerin tarih bilinci oluşturmakta ve gençlere vatan, millet, çağdaş değerler, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarını kazandırmakta önemli rol oynadığını dile getirdi.

Açılışta, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan “Süleyman Şah ve Türkiye Devleti’nin Kuruluşu” başlıklı konferansını sundu. Ardından uzman akademisyenler, Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile İznik’in bu süreçteki rolünü ele alan bildirilerini paylaştıkları oturumlara geçildi.

Programa, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi ve çok sayıda akademisyen katıldı.







