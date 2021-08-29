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KASTAMONU

Selzedelerden Bakan Soylu'ya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incelemelerde bulundu. Köy sakinleri Bakan Soylu'nun ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” dedi

Haber Merkezi İHA
Selzedelerden Bakan Soyluya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, yardım ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Kurum sel mağdurlarının yeni dükkanlarının bir sene içinde teslim edileceğini duyurdu
GÜNDEM
Bakan Kurum sel mağdurlarının yeni dükkanlarının bir sene içinde teslim edileceğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun selden etkilenen bir diğer ilçesi Çatalzeytin’de de incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Çatalzeytin’e bağlı Yunuslar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu'ya seslenen vatandaş: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor
OYNAT 00:29
Bakan Soylu'ya seslenen vatandaş: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, vatandaşların büyük sevgisiyle karşılandı. Köy sakini bir vatandaşın, Soylu'ya “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” demesi üzerine Bakan Soylu esprili bir şekilde cevap verdi: 'Tayyip Erdoğan, 'Her şeyi yapıp öyle döneceksiniz' dedi. Bak dönemiyoruz.'

Köy sakinleri, Soylu’yu “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” diye teşekkür ederek uğurladı.

İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler sel nedeniyle hala patinaj yapıyor
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İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler sel nedeniyle hala patinaj yapıyor
Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Bizse oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz. Bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz.' dedi.


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