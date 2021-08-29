Selzedelerden Bakan Soylu'ya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor

İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler sel nedeniyle hala patinaj yapıyor

Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Bizse oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz. Bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz.' dedi.