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Semra Güzel’e bir fezleke daha

PKK kampında terörist sözlüsü Volkan Bora’yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında “terör örgütü üyeliği” ve “terörizmin finansmanı”suçları kapsamında hazırlanan yeni fezleke TBMM’ye ulaştı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Semra Güzel’e bir fezleke daha
Semra Güzel ve PKK’lı sözlüsü Volkan Bora

PKK kampında terörist sözlüsü Volkan Bora’yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında “terör örgütü üyeliği” ve “terörizmin finansmanı”suçları kapsamında hazırlanan yeni fezleke TBMM’ye ulaştı.

Teröristle olan fotoğraflarını “çözüm süreci sırasındaydı” sözleriyle savunan Semra Güzel’in, 2016-2017 yıllarında da terör kampına gittiği tespiti fezlekede yer aldı.

Fezlekede, Semra Güzel’in her ne kadar terörist Bora’yla 2015’de Kuzey Irak’taki PKK kampında görüştüğünü beyan etmişse de itirafçı beyanı ve HTS raporlarında Güzel’in 2016-2017 yıllarında da Adıyaman kırsalındaki örgüt mensuplarıyla görüştüğünün anlaşıldığına vurgu yapıldı.

Başsavcılığın fezlekesi dün TBMM’ye ulaştı. Güzel hakkında örgüt üyeliği suçundan hazırlanan fezlekeyi inceleyecek olan Hazırlık Komisyonu, bu fezlekeyi de ele alacak.

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