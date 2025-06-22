Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu: Dalgıç polisler buldu

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed, öğle saatlerinde serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Muhammed, çırpınmaya başlayıp kayboldu. Muhammed'in arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, suda arama yaptı. Düştüğü yere yakın bir noktada hareketsiz halde bulunan Muhammed, önce bota çıkarıldı, ardından da kıyıya götürüldü.