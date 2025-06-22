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Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu: Dalgıç polisler buldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu: Dalgıç polisler buldu

13:2922/06/2025, Pazar
DHA
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Düştüğü yere yakın bir noktada hareketsiz halde bulunan Muhammed, bota çıkarılarak kıyıya götürüldü.
Düştüğü yere yakın bir noktada hareketsiz halde bulunan Muhammed, bota çıkarılarak kıyıya götürüldü.

Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed'i (23), dalgıç polisler buldu. Hastaneye kaldırılan Muhammed'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed, öğle saatlerinde serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Muhammed, çırpınmaya başlayıp kayboldu. Muhammed'in arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, suda arama yaptı. Düştüğü yere yakın bir noktada hareketsiz halde bulunan Muhammed, önce bota çıkarıldı, ardından da kıyıya götürüldü.


İlk müdahalesi yapılan Muhammed, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.




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