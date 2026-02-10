Servis kazasında hayatını kaybeden Ela’nın babası konuştu: Tepeden tırnağa herkes suçlu

"Yavrumu sabah annesi servise vermiş. Servise biniyor, okula gidiyor. Okul çıkısı servisçiler keyfi, kafasına göre; bunlar galiba abi ve kardeşmiş, servis değişikliği yapıyor. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş. Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi. Yavrum servisin peşinden koşturuyor, 'Bu benim hakkım' diye gidiyor. Servisçi görmüyor, orada olay anında siyah bir araba var kaldırımda. Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet. Benim çocuğum organize cinayete kurban gitti"