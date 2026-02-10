Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Servis kazasında hayatını kaybeden Ela’nın babası konuştu: Tepeden tırnağa herkes suçlu

Servis kazasında hayatını kaybeden Ela’nın babası konuştu: Tepeden tırnağa herkes suçlu

12:1310/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Okul çıkışı servis midibüsünün çarpmasıyla ölen Ela'nın babası açıklamalarda bulundu
Okul çıkışı servis midibüsünün çarpmasıyla ölen Ela'nın babası açıklamalarda bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu’nun babası Fatih Tabakoğlu, olayda ihmaller zinciri olduğunu savunan açıklamalarda bulundu. Yaşananların basit bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Tabakoğlu, "Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık" dedi.

Kaza, 4 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı başka bir servis midibüsü çarptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabakoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'Bu kaza değil cinayet'

Servis değişikliği nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden baba Fatih Tabakoğlu,
"Yavrumu sabah annesi servise vermiş. Servise biniyor, okula gidiyor. Okul çıkısı servisçiler keyfi, kafasına göre; bunlar galiba abi ve kardeşmiş, servis değişikliği yapıyor. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş. Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi. Yavrum servisin peşinden koşturuyor, 'Bu benim hakkım' diye gidiyor. Servisçi görmüyor, orada olay anında siyah bir araba var kaldırımda. Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet. Benim çocuğum organize cinayete kurban gitti"
dedi.

'Adalet tecelli edecek'

Fatih Tabakoğlu,
"Bizim servisimizde 1'inci sınıfa giden çocuk yoktu. Hostes hanım okulun dış kapısında değil, iç kapısında bekleyip gidip alması gerekiyor. Veliler olarak servislere güvenip, çocuğumuzu yazdırıyoruz. Bunlar ücret karşılığında oluyor. Biz yediğimizden, içtiğimizden kesiyoruz; çok zengin insanlar değiliz. Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz. Benim emanetime sahip çıkmadılar. Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Bunların hesabı sorulacak. Yavrumun arkasındayım. Baba olarak söz veriyorum, yavrumun kanını yerinde bırakmayacağım. Adalet tecelli edecek, onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum"
diye konuştu.

'İhmaller zinciri var'

Anne Serpil Selin Tabakoğlu ise
"İhmaller zinciri var. Arabanın çarpması en sonraki olay, önce servis değişikliği yapılıyor. Hiç kimsenin haberi yok. 1'inci sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk, tek başına okulun bahçesinden nasıl çıkıyor. Güvenlik yok, hostesin kontrolünde olması gerekiyor; hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor. Benim çocuğum dikkat çeken bir çocuktu. 1'inci sınıflar 5 dakika erken çıkıyorlar. 3 ya da 4 sınıf 1'inci sınıf öğrencisi var. Sen benim çocuğumu nasıl bulamıyorsun?"
dedi.








#Kocaeli
#servis kazası
#Ela Tabakoğlu
#Fatih Tabakoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?