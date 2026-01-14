Yeni Şafak
Servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yedi yaralı

18:2214/01/2026, Çarşamba
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu yedi kişi yaralandı.

Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Toprakkale kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma ve Toprakkale Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



