Ses yine CHP'den geldi: Hakan Fidan'ın İsrail'e 'tasma' göndermesi Tan'ı rahatsız etti

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'nın listelerinden milletin önüne vekil adayı olarak çıkarılan Namık Tan'ın FETÖ firarileri ile olan yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Bir dönem İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini de yürütmüş olan Tan, CHP'den İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya düzenlediği sınır ötesi operasyonlara ve ulusal güvenliği için Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin alınmasına şiddetle karşı çıkan Tan'ın, CIA tarafından fonlanan kuruluşlarla da arasından su sızmıyor.