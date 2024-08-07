Ses yine CHP'den geldi: Hakan Fidan'ın İsrail'e 'tasma' göndermesi Tan'ı rahatsız etti

Türkiye Filistin davasına sahip çıkarak aylardır katil İsrail'in soykırımı altında yardım bekleyen Gazzeliler için uluslararası arenada büyük bir mücadele veriyor.
Bakan Fidan: İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı
Ses Namık Tan'dan geldi
Bakan Fidan'ın katillere yönelik sözlerine tepki Tel Aviv'den beklenirken Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'den geldi.
Filistin destekçilerine 'yanaşma kalabalık' dedi
İsrail'in sözde egemenliğine 'saygılı' olunmasını istedi
"İsrail'in bakanı gibi..."
CHP'li Tan'ın İsrail'i eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Skandal paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar Tan'a ve CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Vatandaşlar Tan'ın adeta İsrail'in Bakanı gibi konuştuğu yorumunda bulundu.