Sevindirici haber geldi: Türkiye o ülkede petrol arayacak

Somali'nin hidrokarbon zenginliklerine ilişkin bir soru üzerine Mahmud, 2012'de bu konuda çalışmaya başladıklarını ancak o zaman hiçbir verinin mevcut olmadığını söyledi. Mahmud, hidrokarbon zenginlikleri konusunda veri elde etmek için 2015'te yeniden çalışmaya başladıklarını ve sismik araştırmalar yaptıklarını belirterek "Bugün, Somali'nin hidrokarbon potansiyeli hakkında çok iyi veriler var ancak bu veriler yeterli değil" dedi.

Somali'nin Afrika'nın en büyük kıyısına sahip olduğunu kaydeden Mahmud, tüm bölgenin henüz araştırılamadığını söyledi.

TÜRKİYE İLE HİDROKARBON ARANACAK

Mahmud, buna rağmen en azından başlamak için yeterli veriye sahip olduklarını vurgulayarak "Bu kaynakların işletilmesi için gerekli olan bazı yasal enstrümanları geliştirdiğimiz bir süreçten geçtik. Bu kaynakların işletilmesi için gerekli olan bazı yasal araçları geliştirdik. Kurumları, bakanlığı, makamı, şirketi kurduk" dedi.

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Türkiye ile hidrokarbon konusundaki işbirliğine değinen Mahmud, şunları kaydetti:

"Türkiye, teknoloji, bilgi ve teknik uzmanlık açısından çok gelişmiş bir ülke. Türkiye ve Somali hükümeti arasında bu hidrokarbon meselesinde birlikte nasıl çalışabileceğimize dair belirli süreçler ve görüşmeler var. Bu, bizim için öncelikli bir alan. Türk hükümetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ortak olarak Türk şirketlerine güveniyoruz. Hidrokarbonda hükümetler arası ortaklık konusunu görüşmeye başladık. Başlangıç aşamasındayız, birlikte çalışıyoruz."

SOMALİ'NİN POTANSİYELİ

Somali'de 1991'den önce uluslararası petrol ve gaz devlerinin anlaşmaları mevcuttu ancak iç savaş nedeniyle ülkeden çekildiler. Federal Hükümetin 2012'de yeniden kurulmasından bu yana, yabancı yatırımcıları çekmek için yasal çerçeve oluşturuldu. Somali Petrol Otoritesinin kurulmasını içeren Petrol Yasası 2020'de kabul edildi. Aynı yıl ülkedeki petrol operasyonları için yeni bir düzenleyici olan Somali Petrol Kurumu (SPA) kuruldu.

Jeosismik çalışmalar, Somali'nin en az 30 milyar varil petrol ve gaz rezervine sahip olabileceğini gösteriyor. Detaylı keşif ise 3 ila 5 yıl sürebilir. Öte yandan Somali Petrol Bakanlığı, Şubat 2022'de açık denizlerde hidrokarbon aramak için ABD Houston merkezli Coastline Exploration şirketiyle 7 üretim paylaşımı anlaşması imzaladığını açıkladı.