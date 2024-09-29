Seyahat süresi 57 dakikaya düşecek: Merakla beklenen metro hattında tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ile beraberindeki heyet Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu.





İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun yapım çalışmaları hızla sürüyor

Programda konuşan Uraloğlu, "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaştı. 22 kilometresi İstanbul'da olmak üzere Kocaeli ve Bursa'da 79.4 km kent içi raylı sistem hattının yapımına da bir taraftan devam ediyoruz. İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon ve Konya olmak üzere 8 ilimizde 324.1 kilometrelik yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde ülkemiz genelinde 837.5 km kent içi raylı sistem hattı inşa etmiş olacağız. Sizlerle biraraya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattımızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini Mart ayı içerisinde hizmete açmıştık. Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161.8 km'ye çıkarmıştık. İstanbul'da inşa ettiğimiz 7 raylı sistem hattından; Levent-Hisarüstü metrosu Pendik-Sabiha Gökçen havalimanı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu'nun yapımını bakanlık olarak biz tamamladık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine işletmesini devrettik" şeklinde konuştu.





Uraloğlu, "Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının işletmesinin sorumluluğunu ise bakanlık olarak biz üstlendik. bizim sorumluluğumuzdaki hatlarımızda açılışlarından bu yana; Gayrettepe- İstanbul Havalimanı hattında yaklaşık 11 milyon 800 bin Sirkeci-Kazlıçeşme hattında yine yaklaşık 2 milyon 100 bin Marmaray ile de yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu taşıdık. Halkalı- İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 31.5 kilometre uzunluğundaki Halkalı- Arnavutköy Havalimanı metromuz 7 istasyondan oluşuyor az önce de belirttiğim gibi 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy- İstanbul havalimanı arası kesimini 19 Mart'ta hizmete açmıştık. Hattımızın devamındaki 17.5 km'lik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm kesimlerde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.





'Hattın sadece 14 km'lik kesimiyle yaklaşık 1.5 milyon İstanbulluyu seyahat ettirdik'

Bakan Uraloğlu, "Açılan kesimdeki Arnavutköy-Hastane ve Taşoluk istasyonlarıyla; Arnavutköy-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı istasyonundan devamla yakın gelecekte inşa edeceğimiz hızlı treniyle İstanbul Havalimanı'nda, Kağıthane istasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda; Yenikapı – Hacıosman metrosu ve metrobüsle entegrasyonu da sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde; Arnavutköy- İstanbul Havalimanı arasını 14 dakika Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakika, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakika, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada kat ederek metro konforuyla hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk.19 Mart'tan yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 km'lik kesimiyle yaklaşık 1.5 milyon İstanbulluyu seyahat ettirdik" diye konuştu.





'Yüzde 99 bitti demektir'

Projede gelinen son durumu da anlatan Bakan Uraloğlu, "Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak, ana hat tünellerinde, 6.60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak ki, bu Türkiye'de bir şantiyede en yüksek sayıdır, toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonlarında ise yüzde 99 seviyesindeyiz. İstasyonlarda, makas yapıları ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99'unu tamamladık. Yüzde 99 bitti demektir. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 75 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı/demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Proje genelinde elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 70 oranında ilerleme kat ettik. Şu anda yapımları devam eden İbn Haldun Üniversitesi durağı, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız devam ediyor" dedi.





'Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikada kat etmeye başlayacağız'

Uraloğlu, "Halkalı- İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir Metrokent-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde tamamı yer altında olan metro sınıfında; Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 km'lik bir ringi tamamlamış olacağız. Tam 69 km yer altından tünelle metroyla seyahat etmiş olacağız. Şu anda vatandaşlarımıza hizmet sunan 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metrolarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu 1 saatten kısa bir sürede 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek" şeklinde konuştu.





'2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz'

Bakan Uraloğlu tasarrufa da dikkat çekerek, " Bu projemizle de zamandan yıllık 6 milyon saat tasarruf sağlayacağız. Yılda 6 milyon saat 250 bin gün yapar oda 684.9 yıl tasarruf edileceğini burada söyleyebiliriz. Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattı kapsamında yapım çalışmaları devam eden 17.5 km'lik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda inşallah hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.























