Şeyh Raid Salah'ın annesi Rukiye Salah 92 yaşında vefat etti

Rukiye Salah, hayatı boyunca oğlunun Kudüs ve Mescid-i Aksa davalarındaki mücadelesinin her aşamasında yanında olarak destek verdi ve bu yönüyle Kudüs davasının öncü kadınlarından biri olarak tanındı. Şeyh Raid Salah ise Türkiye’nin eski Başbakanı merhum Necmettin Erbakan ile kadim bir dostluğa sahipti.