Şeyh Raid Salah'ın annesi Rukiye Salah 92 yaşında vefat etti

Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının öncü isimlerinden, Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ın annesi Rukiye Salah hayatını kaybetti. Oğlunun mücadelesine her zaman destek veren Rukiye Salah’ın cenazesi, doğup büyüdüğü Umm Al Fahm şehrinde toprağa verildi.
Ömrünü Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına adamış Filistin 1948 İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ın annesi Rukiye Salah, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Rukiye Salah, hayatı boyunca oğlunun Kudüs ve Mescid-i Aksa davalarındaki mücadelesinin her aşamasında yanında olarak destek verdi ve bu yönüyle Kudüs davasının öncü kadınlarından biri olarak tanındı. Şeyh Raid Salah ise Türkiye’nin eski Başbakanı merhum Necmettin Erbakan ile kadim bir dostluğa sahipti.
Merhumenin cenazesi, doğup büyüdüğü Filistin’in Umm Al Fahm şehrinde toprağa verildi.