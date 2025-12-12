Yeni Şafak
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'da seyir halinde ilerleyen otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde hastanenin karşısında bir otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi karşısında Ferdi A.’nın kullandığı 05 ADN 495 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Sürücünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araç hastanede bulunanların da paniklemesine neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



