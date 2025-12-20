Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı

Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü: 5 yaralı

17:5820/12/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Trabzon
Trabzon

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine heyelan sonucu yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Tavanı çöken otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçta sıkışan N.Ç. için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grubu ekipleri çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekiplerin kontrollü çalışmasıyla yaralı, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





#Trabzon
#kaya
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?