Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 şoför ile 1 muavinin bulunduğu yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangında yolcular eşyalarını kurtararak otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.