Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

15:3321/12/2025, Pazar
IHA
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir’de seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki 25 yolcu son anda tahliye edildi.

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 şoför ile 1 muavinin bulunduğu yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangında yolcular eşyalarını kurtararak otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.





#otobüs
#yolcu otobüsü
#yangın
