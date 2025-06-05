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Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

21:305/06/2025, Perşembe
IHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Siirt-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Baykan karayolu Çaykaya köyü mevkiinde meydana geldi. 34 KPL 434 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri ekibi sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Siirt
#Trafik Kazası
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