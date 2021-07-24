Şile denize girmek bugün de yasak

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

GÜNDEM Şile'den bir acı haber daha geldi: Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Dalga yüksekliği 2 metreyi buluyor

"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

REKLAM

OYNAT 00:38 Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.



Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik' dedi.



Olay anlarını anlatan Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.



O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar.' dedi.











BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder