Gündem Şilede denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı
İSTANBUL

Şile’de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı

Şile’de denize girmenin yasak olması nedeniyle cankurtaranların denize sokmadığı bir grup ile cankurtaranlar arasında tartışma çıktı. Kavgada bir cankurtaran bıçaklanarak yaralanırken, diğer cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti.

Haber Merkezi İHA
Şile’de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı
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Şile’de bugün hava koşullarının el verişsiz olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

PLAJDA TARTIŞMA ÇIKTI

Şile’de bir plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olan cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Plajda son bulan tartışma, Şile meydanında iki grubun karşılaşmasıyla tekrar alevlendi.

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CANKURTARANI BIÇAKLA YARALADI

Denize alınmayan gruptaki bir şahıs, iddiaya göre cankurtaranlardan birini bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin biber gazı kullandığı olayda kalabalık dağıtılırken yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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