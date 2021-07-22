Şile’de denize girme kavgasında iki cankurtaran bıçaklandı



Şile’de bugün hava koşullarının el verişsiz olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

PLAJDA TARTIŞMA ÇIKTI

Şile’de bir plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olan cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı.

Polisin biber gazı kullandığı olayda kalabalık dağıtılırken yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yasağa rağmen plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olmak isteyen görevliler arasında tartışma çıktı.

İKİ CANKURTARAN BIÇAKLA YARALANDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken iki cankurtartan bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.