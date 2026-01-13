Şile’de vurgun imar ruhsatı üzerinden

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade veren Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın, dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Şile Belediyesi eski özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz, soruşturma dosyasına giren ifadesinde, CHP İl Başkanlığı ile Başkan Özgür Kabadayı’nın arasının açılmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun Kabadayı’yı yanına çağırdığını, bu görüşmeden kısa süre sonra ise belediyeye Tuncay Tolga Özçakmak’ın başkan yardımcısı olarak atandığını anlattı. İmamoğlu’nun Şile’ye gönderdiği ekibin ardından bir rüşvet çarkı kurulduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU BAŞKANI YANINA ÇAĞIRDI

Kaçmaz ifadesinde, Başkan Kabadayı ile CHP İl Başkanlığı'nın arasının iyice koptuktan sonra Kabadayı’nın birçok programa katılmamaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Başkan Özgür Kabadayı ile CHP İl Başkanlığı'nın arası iyice koptuktan sonra başkan birçok programa katılmamaya başladı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu başkan Özgür Kabadayı'yı yanına çağırdı. İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu beni cep telefonumdan aradı. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Kabadayı'ya gün ve tarih vererek makamda hazır olmasını istediğini belirtti. Bende bu durumu Kabadayı'ya söyledim. Kabadayı söylenen tarih ve günde Ekrem İmamoğlu'nun makamına gitti.”

"TUNCAY'I BELEDİYEYE İMAMOĞLU ALDIRDI"

Bu görüşmeden sonra belediyeye yapılan atamaya ilişkin bilgiler veren Kaçmaz, “Başkan Kabadayı ve Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra çok geçmeden Tuncay Tolga Özçakmak Şile Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Kabadayı ile İmamoğlu görüşürken kendisine Özçakmak'ın başkan yardımcısı yapılacağı tebliğ ediliyor. Planlamayı da danışmanı olan Tonguç Çoban ile yapmasını istiyor” diye konuştu. Kaçmaz, söz konusu görüşmenin ardından Kabadayı’nın ilçeye döndüğünü ve yanlarında görüşmenin detaylarını anlattığını aktararak ifadesinde şu bilgileri paylaştı: “Bu görüşmeden sonra Kabadayı ilçeye geldi. Ben ve Başkan Yardımcısı Berna Hanım ile otururken bize görüşmenin detaylarını anlattı. İmardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olarak Tuncay Tolga Özçakmak'ın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belediyemize başkan yardımcısı olacağını söyledi. Ben kendisine Tuncay Tolga Özçakmak'ın belediye başkan yardımcısı olarak atanmaması gerektiğini söyledim ancak bu atamaya mani olamadım.”

RUHSAT İÇİN 1 MİLYON TL ALMIŞLAR

İmardan sorumlu başkan yardımcısı olmasının ardından Özçakmak döneminde ilçede bazı mimarlık ofisleriyle toplantı yapıldığını ifade ederek, “Tuncay Tolga Özçakmak imardan sorumlu başkan yardımcısı olduktan sonra ilçede bulunan mimarlık ofisleriyle yemekli bir toplantı yapıldı çünkü belediyede birçok ruhsat ve imar evrakı beklemekteydi” dedi. Toplantıdan sonra Şile’de bazı iddiaların dile getirildiğini öne süren Kaçmaz, “Bu toplantıdan sonra Hızır Ekşi isimli mimarlık ofisi sahibi Şile'de insanlara ben 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi dosyaya göre rüşvet vererek işimi çözdürüyorum, işini çözdüremeyenler düşünsün şeklinde konuşmaya başlıyor. Ben bunu Şile'de vatandaşlardan duydum” ifadelerini kullandı.















