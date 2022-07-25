Gündem Şimşekten sanayi esnafına ziyaret
ANKARA

Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, ustalarla çay içip sohbet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret
Ramazan Şimşek

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, ustalarla çay içip sohbet etti. Yaz tatilinde sanayide çalışan gençlere seslenen Başkan Şimşek, ara elemanın ülkede artık çok önemli olduğunu, hem okuyup hem çalışmalarının onlara önemli katkı sağladığını belirtti. Başkan Şimşek, “Sanayimizi de buradaki esnafımızla beraber güzelleştirmeye devam edeceğiz. Esnafımızın kazanması bizi mutlu ediyor” dedi. Girdiği bir garajda Neşet Ertaş çalması üzerine Başkan Şimşek, biraz dinleyelim dedikten sonra, “Halk ozanımız, işte buraların sanatçısı, Allah rahmet eylesin” sözleriyle Neşet Ertaş'ı da andı.

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