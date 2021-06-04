Gündem Sınav öncesi halı sahada test ettiler Ankesörlü telefon kartları ele verdi
ANKARA

Sınav öncesi halı sahada test ettiler: Ankesörlü telefon kartları ele verdi

FETÖ’nün deşifre olmamış kripto yapılanmasını ortaya çıkaran ankesörlü telefon kartlarından terör örgütünün Polis Akademisi ayağına ulaşıldı. İtirafçı olan öğrenciler, akademiye alınacak öğrencilerin fiziksel durumlarının halı saha maçlarında test edildiğini söyledi. Örgüt, sınava gireceklerin bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenmek için ise kan testi yaptırmış.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Sınav öncesi halı sahada test ettiler: Ankesörlü telefon kartları ele verdi
Fotoğraf: Arşiv

TSK içindeki kripto ve mahrem yapılanmasının çözülmesinde büyük öneme sahip ankesör-büfe soruşturması, FETÖ’nün Emniyet içerisindeki yapılanmasına da uzandı. Ankesörlü telefon kartlarından elde edilen verilerle, henüz deşifre edilememiş kripto yapının Polis Akademisi ayağına yapılan ilk operasyonda ilginç bilgilere erişildi. FETÖ iltisakları nedeniyle polis akademisinden ilişiği kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütsel bağlarının devam ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden itirafçı olanların ifadeleri, örgütün Emniyet yapılanmasına verdiği önemi ortaya koydu.

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YALANLARLA İKNA ETTİLER

  • Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve itirafçı olan şüpheliler, FETÖ’nün “hijyen evi” adını verdiği örgüt evlerinde kalmaları için ailelerinin nasıl ikna edildiğini anlattı. Akademinin 27 Mart 2015’te TBMM’de alınan kararla kapatılmasıyla, akademi öğrencileri YÖK tarafından belirlenen üniversitelere yerleştirilmişti. İtirafçı şüpheliler, üniversiteler açılmadan mahrem imamların “Üniversiteye gideceksin, kalacak yere ihtiyacın olacak. Sana yer ayarlayalım mı” diyerek kendilerini aradıklarını, kabul eden öğrencilerin ailelerini ise ikna etmek için “Şiirler okuyarak şu anda Peygamber Efendimiz çocuğunuzun başını okşuyor” dediklerini söyledi.

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HALI SAHADA SEÇMİŞLER

İtirafçı şüpheliler FETÖ tarafından Polis Akademisi sınavlarına sokulacak öğrencilerin nasıl belirlendiğini de anlattı. FETÖ evlerinde ailelerinin özel bilgilerinin sorulduğunu söyleyen şüpheliler, sınavlara sokulmak istenen öğrencilerin mahrem imamlar tarafından halı saha maçlarına götürüldüğünü ve burada fiziksel bir rahatsızlıklarının olup olmadığına bakıldığını söyledi. Sınava girecek öğrencilerin bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyen örgütün, öğrencilere sınavdan önce kan testi yaptırdığı da ifadelere yansıdı.

FETÖ namaz kılmayı yasakladı

  • İtirafçı şüpheliler Polis Akademisi’nde öğrenim gördükleri süre boyunca 2 haftada bir hafta sonları örgüt evlerinde toplandıklarını, sabit hattan arayan mahrem imamın buluşma yerini bildirdiğini, tarif edilen durağa gidildiğinde şahsı görüp arkasından yürüdüklerini ve onun girdiği apartmana girdiklerini söylediler. Mahrem imamların kendilerine açıktan namaz kılmayı yasakladığını anlatan itirafçı FETÖ’cüler şunları söyledi: “Gizli namaz kılmam gerektiği, duvara iki elimi sürerek daha sonra ellerimi yüzüme sürmemi, ellerimi kollarımı dirseğe kadar sıvazlamamı, yönümü kıbleye dönerek oturmamı ve gözümle kıble tarafında üç nokta belirleyip ima yoluyla sadece namazın farzını kılmam; yaz tatili ya da normal tatillerde dahi cuma namazlarına gitmemem söylendi.”
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