Sincan Belediyesi’nden çiftçilere tohum desteği.

Mansur Yavaş bize buraya tek bir çivi dahi çakmadı. Büyükşehir Belediyesi şu anda sağda solda biz çiftçimize tohum desteği veriyoruz diye reklamlarını yapıyor ama son iki senedir biz hiçbir desteğini görmedik. ‘Bütçe yetersiz’ , ‘Mali durum elverişli değil’ , ‘Suya zam yapamadım’ gibi bahanelerle bize destek vermedi. Koskoca büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek sözü veriyor ama alakası olmayan bahanelerle bu sözünü yerine getirmiyor. Büyükşehir’in elle tutulur hiçbir hizmeti yok. ”