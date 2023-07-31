Sincan Belediyesi’nden çiftçilere tohum desteği.
Sincan Belediyesi, çiftçiye verdiği hibe tohum desteğiyle Ankara’da tarımın canlanmasını sağlıyor. Sincan Belediyesi’nin verdiği tohumların haşatını toplamaya başlayan çiftçiler aldıkları verimden de memnun.
Çiftçiler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mazot, gübre ve tohum desteği sözünü tutmamasından dertliler. Çiftçi Ali Rıza Gürbüz,
“Büyükşehir Belediyesi, biz çiftçilere destek vereceğini söylemişti, desteğini göremedik. Büyükşehir’e güvenip elimizdeki tohumlukları sattık. Tohumsuz kaldık”
dedi.
Tohumlardan oldukça memnunuz
Tohumlardan oldukça memnunuz
Çiftçi Necdet Akpınar,
“Sincan Belediyesi’nin geçtiğimiz sezon biz çiftçilere hibe ettiği tohumlardan oldukça memnunuz. Belediyenin bize verdiği tohum ile 500 dönüm arazi ekimi yaptık. Çok güzel verim aldık. Sincan belediyesinden bize verdiği bu desteğin devamını bekliyoruz. Bugün piyasadan 15 TL’ye tohum alıyoruz. Bu destek bizim maliyetimizi azaltıyor. Bugün büyükşehir belediyesi Sincan belediyesi ile kıyaslanamaz.
Mansur Yavaş bize buraya tek bir çivi dahi çakmadı. Büyükşehir Belediyesi şu anda sağda solda biz çiftçimize tohum desteği veriyoruz diye reklamlarını yapıyor ama son iki senedir biz hiçbir desteğini görmedik. ‘Bütçe yetersiz’ , ‘Mali durum elverişli değil’ , ‘Suya zam yapamadım’ gibi bahanelerle bize destek vermedi. Koskoca büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek sözü veriyor ama alakası olmayan bahanelerle bu sözünü yerine getirmiyor. Büyükşehir’in elle tutulur hiçbir hizmeti yok. ”
ifadelerini kullandı.
ABB hizmeti hemen kesti
ABB hizmeti hemen kesti
Çiftçi Yavuz Ozansoy ise,
“Yerli ve milli tohumla ülke ekonomisine katkı sağladık. Çok da verimli bir sezon geçirdik. Ekonomik anlamda da bize çok katkısı oldu bu hibenin. Sincan belediyemizin dağıttığı buğdayın devamını bekliyoruz.
ABB’de bir kere verdi ama daha sonra bunu kesti. Tekrarını istediğimizde bize zorluk çıkardı. Biz bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ama bize zorluk çıkarılıyor. Sincan belediyemiz her zaman yanımızda oldu”
diye konuştu.
Sincan Belediyesi 4.5 yıldır destekliyor
Sincan Belediyesi 4.5 yıldır destekliyor
Çiftçi Enver Erdem de,
“Sincan Belediyesinin yaptığı bu hizmetten oldukça memnunuz. Devamı da inşallah gelecektir. Bu destek bizi hem ekonomik anlamda rahatlattı hem de üretimimizi arttırdı. Masraflarımız azaldı. 4 buçuk yıldır Sincan belediyemiz bizi hep destekledi.
En ufak sorunumuzda belediyemiz hemen yardımcı oldu. Kendi sorumluluk bölgelerinde ben bir şey yaptığını göremedi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin. 4 buçuk yıldır ne Mansur Yavaş’ı gördük ne de bir ekibini gördük. Köyümüze bir hizmeti olmadı. Bize seçimden önce verdiği hiçbir vaadi yerine getirmedi”
dedi.
#Sincan Belediyesi
#Ankara
#ABB
2 saat önce