Sincan pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye satışlarına başlandı

Mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Ancak koronavirüse karşı tedbir elden bırakılmayacak. Pazar esnafı için daha önce getirilen her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olması ile tezgah başında duran kişinin eldiven ve maske kullanması şartları bu malzemelerin satışı için de geçerli olacak.

Mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı.

SİNCAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına başlanmasıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için zabıta ekipleri pazar denetimlerine devam edecek.