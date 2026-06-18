Sındırgı afet konutları hızla tamamlanıyor: Çok yakında teslim edeceğiz

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremlerde, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda depremden 1 ay sonra inşa çalışmaları başlatıldı. Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere toplam 1180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.

'YENİ YUVALARI ÇOK YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, sanal medya hesabından bölgeden görüntüler paylaşarak, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi; 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı’da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz" dedi.

Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi…



10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı’da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz.



Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz.@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/tNNwc1rLqW — Murat KURUM (@murat_kurum) June 18, 2026

'HAYALLERİMDEN BİLE DAHA GÜZEL OLMUŞ'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Adile Ayyıldız, "Murat oğlum söz verdi. Hızlıca burayı yaptı, biz de hızlıca içine gireceğiz. Sağ salim, kazasız belasız eve girdirmeye nasip etsin Allah’ım. Hayallerimden bile daha güzel olmuş. Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadılar. Çok büyük bir devletmiş ben burada gördüm" dedi.

'KONUTLAR EN KISA ZAMANDA TESLİM EDİLECEK'

Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Çok hızlı bir süre zarfında da bu binaları tamamlayıp, teslimini yapacağız. Şu anda inşaatlarımızın büyük bir kısmını tamamladık imalatlar da ana hatlar tamamlandı. Buradaki bütün amacımız, depremde mağdur olan vatandaşlarımızı güvenli binalarına bir an önce kavuşturmak olacak. Sayın Bakanımızın da verdiği sözü en kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.



