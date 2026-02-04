Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından artçı sayısı 30 bine yaklaştı

"Şu anda Sındırgı'da yaşanan artçıların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yıl ise 70 binin üzerinde yer sarsıntısı kaydedildi. Bu tablo, meselenin unutkanlık değil, zihinsel dönüşüm meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu dönüşümü sağlayamazsak gelecekte de büyük acılar ve kayıplarla karşılaşabiliriz."