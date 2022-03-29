Singapur Başbakanı Lee ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının önemine dikkat çekti

Singapur Başbakanı Lee, Washington'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü.

Lee ve Austin, görüşmede iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini ve ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki varlığının önemini ele aldı.

Lee, görüşmede Singapur ve ABD'nin, mükemmel ve uzun süredir devam eden ikili savunma ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, bunları Singapur ve ABD arasındaki güçlü ortaklığın kilit unsurları olarak nitelendirdi.

ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının, bölgenin barış, istikrar ve refahının devamı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Lee, Singapur'un, ABD'nin Asya'daki askeri varlığını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Austin de Singapur'un, ABD'nin en değerli savunma ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

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Singapur'un ABD'ye verdiği desteğin, "ABD'nin Hint-Pasifik'teki varlığının bir dayanağı" olduğunu ifade eden Austin, "Askeri iş birliğimiz uzun zamandır bölgede güvenliğin sağlanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 5 Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamada, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu.<br> Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanmasının da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi. Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.<br> Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, \"bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını\" açıkladı.<br> Binlerce Porshe denizin dibinde: Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisinin 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battığı bildirildi. BiP'te paylaş

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