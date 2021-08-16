Gündem Ayancıkta sanayi esnafı o geceyi anlattı Dükkanlarımızın gidişini izledik
SİNOP

Ayancık'ta sanayi esnafı o geceyi anlattı: Dükkanlarımızın gidişini izledik

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan sanayi sitesinde sel sularının etkisiyle birçok dükkan yıkıldı. Sanayi esnafı ise selden geri kalan malzemelerini toplamaya çalışıyor.

Haber Merkezi İHA
Sinop haberleri: Sanayi esnafı o geceyi anlattı: Dükkanlarımızın gidişini izledik
Sanayi esnafı, tomrukların köprüyü tıkamasıyla birlikte sel sularının sanayinin içine dolduğunu ifade etti.

Sinop’un Ayancık ilçesi 11 Ağustos’ta büyük bir sel felaketi yaşadı. Bugün itibarıyla 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiye de ulaşılamıyor. Ayancık Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen afette köprüler yıkıldı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Akarsuyun hemen yanı başında bulunan sanayi sitesinde ise yıkım büyük oldu. İş yerleri yıkıldı, ayakta kalanlar ise moloz yığınına döndü.

İHA

Sanayi esnafı, tomrukların köprüyü tıkamasıyla birlikte sel sularının sanayinin içine dolduğunu ifade etti.


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Sel gecesini anlatan Cihan Kaya, "Evimiz yüksekte olduğu için evimizden burayı görebiliyorduk. Gün boyu yağmur yağdı. Gece 03.30 gibi yağmur durdu. Babamla dükkan geldik. Dükkanlarda su yoktu. Çay 2 kademe, birinci kademeye kadar doluydu. Yağmur da durmuştu, artık bittiğini düşündük. Güvenlik güçleri köprüleri kapatmıştı. Daha sonra biz eve gittik. O gece sabaha kadar ayaktaydık. Evden izledik. Gelen tomruklar burayı tıkayınca su komple sanayiye aktı. Biz oradan sadece seyretmek zorunda kaldık. Dükkanda belki bin teneke yağ vardı. Çamurun içinden bulduklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

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İHA

"Ayancık ömründe böyle afet görmedi"

Olayı anlatan Himmet Şen, "Biz o gece dışarı çıktığımızda burası tomruklarla tıkanmıştı. Bir sürü tomruk vardı. Köprü tıkandı. Su sanayi tarafına dönünce su baskınları oluştu. Tomruklar buradaki köprülerin aşağısında geçti ama çayın aşağısındaki köprüleri götürdü. Zarar çok büyük. Bütün binalar şehrin içi de dahil su dolu. Ayancık ömründe böyle bir afet görmedi. Çok fazla araba gitti" diye konuştu.

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Ayancık ilçesinde 65 personel, 42 araç ve iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor. Sanayinin yanı başında bulunan köprü ise yaya ulaşımına açıldı.

İHA
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