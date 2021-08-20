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Sinoplu afetzededen Bakan Karaismailoğlu'na: İtiraf edeyim böyle bir hizmet beklemiyordum

Sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'ta bir vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sohbet etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza aldığını belirtip yapılan hizmetlerden sonra pişman olduğunu ifade eden vatandaş, "Ayancık adına şu ana kadarki selin yönetimi için çok teşekkür ediyorum. İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Allah razı olsun" dedi.

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Sinoplu afetzededen Bakan Karaismailoğluna: İtiraf edeyim böyle bir hizmet beklemiyordum
Bakan Karaismailoğlu ile afetzede vatandaşın sohbet ettiği anlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'ta yürütülen yardım çalışmalarını inceleyerek ilçe sakinleriyle sohbet edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

"BÖYLE BİR İLGİ BEKLEMİYORDUM"

Bakan Karaismailoğlu, bu esnada bir vatandaşla dikkat çeken bir sohbet gerçekleştirdi. Bölgede yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten vatandaş, Karaismailoğlu'na şunları söyledi:

  • Ayancık adına, şu ana kadarki selin yönetimi için çok teşekkür ediyorum. Canımızsınız. Allah razı olsun. İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girmiş bir kişi olarak özür diliyorum. Pişmanım yani.

"DEVLET MİLLET İÇİN VAR"

Bu sözlerin üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Devlet, millet için var. Devlet bugünler için var, sizin için var. Hep birlikte bunların üstesinde geleceğiz" diyerek vatandaşa yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza alan Sinoplu vatandaş: Böyle bir hizmeti hiç beklemiyordum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza alan Sinoplu vatandaş: Böyle bir hizmeti hiç beklemiyordum
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza alan Sinoplu vatandaş, Sinop Ayancık'ta Bakan Karaismailoğlu'yle sohbet etti. Bölgede yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu belirten vatandaş, 'İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum. Özür dilerim pişmanım.' dedi.
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