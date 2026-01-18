Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli, hamile çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.