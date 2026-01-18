Yeni Şafak
23:40 18/01/2026, Pazar
IHA
Şırnak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitime de olumsuz etkiledi. Merkez ilçe ile Beytüşşebap ve Uludere’de özel kreşler ve anaokulları ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli, hamile çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde artması beklenen buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

