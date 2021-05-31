Şırnak'ın dağlarında artık terör değil doğa kampları kuruluyor

Şırnak’ın fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu belirten Rıdvan Başkurt, “Fotoğraf çekimine ilk başladığım zamanlar hobi olarak yapıyordum. Zaman geçtikçe daha çok beni mutlu etmeye başladı. Çektiğim fotoğrafları ilk olarak sosyal medya platformunda paylaşmaya başladım. Yorumlar gelince hoşuma gitmeye başladı. Zamanla kendimi geliştirerek, artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bölgede fotoğraf çekiyorum. Özellikle ilgi alanımda Gabar ve Cudi Dağları ile bizim geleneksel kültür konuları oluyor. 2018 yılında bu çekimlerimi fark eden turizm şirketleri oldu. Bu doğrultuda Şırnak bölgesi hakkında turlarla ilgili konuşmaya başladık. Zamanla 10-11 tur gerçekleştirdik. Gezginler geldi, gördüler, hepsi de hayran kaldı. Şırnak bölgesinde sadece doğa değil, aynı zamanda inanç turizmi, trekkingler, kamp yerleri, rafting gibi yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir dedi.