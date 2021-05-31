Şırnak'ın dağlarında artık terör değil doğa kampları kuruluyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri ile sporcular, terörün kökünün kazınmasının ardından dağların yolunu tuttu.
Doğa tutkunları, aldıkları izinle beraber ilçenin yüksek rakımlı antik kenti Harguri ve Melisa kalelerinin bulunduğu bölgede trekking yapıp kamp kurdu.
Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bölgeye yürüyüş yapıp kamp kuran sporcular 3 gün boyunca burada doğanın keyfini çıkardı.
’’Sporcuları ilklerin şehri Şırnak’ta ağırlamak istiyoruz’’
Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, yıllardır gidemedikleri yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Gükçe, ’’Terör en çok sporu etkilemişti. Eskiden bu doğa harikası olan bölgelere gelemiyorduk. Son yıllarda güvenlik güçlerimizin sayesinde bölgemiz huzurun başkenti oldu.
Şırnak ve ilçelerinde artık kamplar kurup sporumuzu geliştiriyoruz. Şırnak genelinde rafting adına bizim takım vardı. Şimdi sayısı arttı.
GÜNDEM
Terörden temizlenen Silopi'ye yeni stat: Atletizm pisti bile var
Dağcılık ve doğa sporları konusunda engel çıkıyordu. Ama şimdi her bölgeye gidiyoruz. Aldığımız izinler dahilinde Tanin Tanin Dağları, Faraşin, Kato, Kahnicemet ve Meydan dağları artık bizi bekliyor. 3 gündür kamptayız.
Daha öncede Faraşin Yaylasındaydık. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Gelsinler bizimle beraber ilklerin şehri Şırnak’ta kendilerini ağırlamak istiyoruz’’ dedi.
Sporcu Mehmet Gökçe ise doğaseverleri Beytüşşebap’a davet etti. Gökçe, ’’Pandemi en çok bizi vurdu. Spordan geri kalmamak için kaç gündür bu bölgedeyiz. Çok güzel herkesi bekliyoruz’’ diye konuştu.
Fadıl Gökçe ise 30 sporcuyla bir arada olmanın güzel olduğunu söyledi. Fadıl Gökçe, ’’Eskiden gelemiyorduk buralara, şimdi ise her bölgeye gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ilimizi temsil etmek için müsabakalara katılacağız’’ şeklinde konuştu.
FOTOĞRAF 9
Sağlanan huzur ortamı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin arasında gelen Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyü, ilk kez turist kafilesi ağırladı.
Hilal Belde Belediyesi ekiplerinin rehberliğinde Cizre ve Şehri Nuh Bisiklet derneklerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti.
Turistlere bölgenin tanınan sanatçılarından dengbej Abdullah Kara ve ses sanatçısı Ömer Ayhan eşlik etti.
Turistler, konakladıkları yerlerde müzikler eşliğinde halay çekip eğlendi. Hilal’e ilk defa turist kafilesinin gelmesi yöre halkının yüzünü güldürdü.
4 yıldır Şırnak’ta görev yapan Afyonkarahisarlı öğretmen Tuğba Bilir, Şırnak Bisiklet ve Doğa Derneğinin üyesi olduğunu, bölgeye ilk defa geldiğini söyledi. Bilir, Burası doğası, yeşilliği şelaleleriyle çok güzel bir yer. Umarım daha iyi imkanlar sağlanır ve birçok turistimiz buraya akın eder. Ülkemizin, bölgenin ekonomisi de gelişir. Herkesi buraya davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak buraya bisikletlerle gelmek istiyoruz, yatırımcılarımıza çağrımız buraya bisiklet yolu yapmaları dilerim dedi.
Silopi ilçesinden gelen Harun Ökten ise Bu benim ilk doğa yürüyüşüm. Bu oluşumu gerçekleştiren arkadaşlar adına gerçekten çok mutlu oldum çünkü hem yeşillikle hem doğayla iç içe olduk. Bu güzel etkinliklerin devamını istiyoruz. Özellikle bölgemizin - daha gelişebilmesi daha tanınabilmesi için böyle etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz diye konuştu.
Bölgede fotoğrafçılık ile ilgilenen Tarık Oran da Bisiklet dernekleri olarak 100 kişi Cizre, Şırnak ve Silopi ekibi olarak eski Hilal’e geldik. Eski Hilal’de yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Arkadaşlarla istişare şeklinde birbirimize sahip çıktık. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçiriyoruz, soframızı paylaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz şeklinde konuştu.
Terörden temizlenen Hilal beldesi ilk turist kafilesini ağırladı
Şırnak'ın Uludere ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hilal beldesi, tarihinde ilk defa turist kafilesini ağırladı. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti.
FOTOĞRAF 6
Şırnak’ta uzun yıllar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı şehit tümgeneral Aydoğan Aydın paşa ve silah arkadaşlarının başarılı operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine kadar girilmiş ve Beytüşşebap bölgesi teröristlere dar edilmişti. 35 yıldır ilk defa çekimi yapılan yayla ve keşfedilmemiş mağaralar ilk defa görüntülendi.
AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan Kato Dağı arkasında kurulan Tuzluca askeri üs bölgesini ziyaret etti. Erkan ve Aşan, üs bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldikten sonra Meydana Koyla Yaylası ve Kato Dağında bulunan saklı cenneti ziyaret etti.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yolu olmayan yayla yollarını açtıklarını ve 35 yıldır gidilemeyen bölgelere yol götüreceklerini ifade etti. Başkan Aşan, Beytüşşebap huzurun başkenti. Burada yüksek rakımlı yaylalar var. Birçok il ve ilçeden gelen göçerler bu yaylalara akın ediyor. Özellikle sürü sahipleri burada yayla kiralamakta. Belediye olarak yaylalara yol götürüyoruz. Son yıllarda halkın hizmetine açılan yaylalarda artık huzur hakim. Her yerde kuraklık hakimken burada ise çok güzel bir bahar yaşıyoruz diye konuştu.
Terörden temizlenen Kato Dağı'na 35 yıl aradan sonra huzur hakim
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör olayları nedeni ile gidilemeyen bölge, 35 yıl aradan sonra ilk defa görüntülendi. Yeşile bürünen Kato Dağının arka yüzü görenleri kendine hayran bıraktı.
FOTOĞRAF 8
Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağlarındaki doğal güzellikleri, endemik bitki türleri, tarihi yerleri ve yaban hayatı profesyonel fotoğrafçıların ilgisini görmeye başladı.
Zorlu coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası olan, fakat güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilmeye başlanan Gabar ve Cudi Dağları, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor.
Bölgenin 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Rıdvan Başkurt, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerleri çekilen fotoğraflarla sosyal medya sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını belirtti.
Şırnak’ın fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu belirten Rıdvan Başkurt, “Fotoğraf çekimine ilk başladığım zamanlar hobi olarak yapıyordum. Zaman geçtikçe daha çok beni mutlu etmeye başladı. Çektiğim fotoğrafları ilk olarak sosyal medya platformunda paylaşmaya başladım. Yorumlar gelince hoşuma gitmeye başladı. Zamanla kendimi geliştirerek, artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bölgede fotoğraf çekiyorum. Özellikle ilgi alanımda Gabar ve Cudi Dağları ile bizim geleneksel kültür konuları oluyor. 2018 yılında bu çekimlerimi fark eden turizm şirketleri oldu. Bu doğrultuda Şırnak bölgesi hakkında turlarla ilgili konuşmaya başladık. Zamanla 10-11 tur gerçekleştirdik. Gezginler geldi, gördüler, hepsi de hayran kaldı. Şırnak bölgesinde sadece doğa değil, aynı zamanda inanç turizmi, trekkingler, kamp yerleri, rafting gibi yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir dedi.
Terörden temizlenen dağlar fotoğrafçılara mekan oldu
Bir dönem terör örgütü PKK'nın üs olarak kullandığı Cudi ve Gabar Dağları, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından profesyonel fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.
FOTOĞRAF 10
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda terörün minimize edilmesinin ardından kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra Kato Dağı eteklerinde bulunan şifalı zümrüt kaplıcalarında modern tatil köyü ve havuzlar inşa ediliyor.
5 milyon değerinde inşaatı süren tatil köyü ve kaplıca turizme büyük katkı sunacak. Kaymakamlık ve belediyenin hazırladığı proje kapsamında ilçenin bir çok yerinde yeni hizmet binaları açılmaya başladı. İlk defa otelin de içinde olduğu kaplıca ve piknik alanı projesi yüzde 70 tamamlandı.
Valilik, belediye, kaymakamlık, Dicle Kalkınma Ajansı ve il özel idaresinin katkılarıyla 5 milyonluk yatırım yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin artık turizmle anılacağını söyledi.
Aşan Zümrüt kaplıcamız buranın en meşhur en çok uğranılan bir kaplıcası ve atıf durumdaydı, bizden önce kaymakamımız kalkınma ajansına proje sunmuştu. Bizde belediye olarak proje ortağı olduk. Ve eş finansman sağladık. Belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin ve Dicle Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 5 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımla 26 apart odamız olacak, 6 havuz ikisi kapalı 4’ü açık olacak şekilde inşa ediliyor. Sosyal alanları, yürüyüş parkurları ve mescidi, lavaboları, soyunma alanları olacak. Tamamen bir tatil köyü olacak. Kaplıcanın faaliyete geçmesiyle bir çok vatandaş buraya gelecek. Burası Beytüşşebap’ı kalkındıracak bir proje, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Seçimde biz bir çok vaat vermiştik. İnşallah bir çok vaadi yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Her şey güzel bir Beytüşşebap için dedi.
Terörden temizlenen ilçede turizm atağı: Artık huzur ile anılıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte turizm canlanıyor. Kato Dağı eteklerinde inşa edilen tatil köyü ve kaplıca son aşamalara geldi. Kaplıcanın yanı sıra ilk defa bir otel inşa ediliyor.