Şırnak'ta bir otomobil bariyere çarptı: Beş kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.
M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.