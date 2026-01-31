Şırnak'ta bir otomobil bariyere çarptı: Beş kişi yaralandı

Yeni Şafak
19:5731/01/2026, Cumartesi
AA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


