Gündem Şırnaktaki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı
ŞIRNAK

Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı

Şırnak'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Şırnaktaki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılara operasyon.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Baskınlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
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Gizlendikleri yerden çıkartıldıklarında oldukça yorgun oldukları gözlenen göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı.
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İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlike atan yollara başvuruyor.
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Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 34 ELR 101 ile 34 SEH 619 pakalı eski model 2 otobüste arama yapıldı.
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Aramada, otobüsslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi.
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Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
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Görüntüler karşısında şok olan polis, gizli bölümde havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı.
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Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.
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Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı.
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Olayli ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

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