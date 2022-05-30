Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı

Can Ataklı’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na salvo: İflah olmayacak bu adam

CHP'nin yandaş medyasından Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da rezil olduğu anları eleştirdi. İmamoğlu'nun kendi kurumundaki zam oranını bilmediğini belirten Ataklı, 'Herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli. İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam.' ifadelerini kullandı.