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İSTANBUL

Şişli'de İETT şoförü dehşet saçtı: Yolcu hem dayak yedi hem de soyuldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde oluşan trafik nedeniyle otobüsten durak dışında inmek isteyen yolcu, İETT şoförü ile tartıştı. Dışarıya taşınan kavgada; şoför, yolcuyu yerlerde sürükledi. Arbede sırasında yolcunun üstünden düşen cep telefonu, başka bir yolcu tarafından çalındı.

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Haber Merkezi İHA
Şişlide İETT şoförü dehşet saçtı: Yolcu hem dayak yedi hem de soyuldu
Şişli'de İETT şoförü ile yolcunun kavgası kameralara yansıdı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi. Otobüs Fabrikalar Durağı’na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi.

OTOBÜSTEN DURAK DIŞI İNMEK İSTEDİ ORTALIK KARIŞTI

O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk’e saldırmaya başladı.

Şişli'de İETT şoförü tartıştığı genci tekme tokat dövdü
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Şişli'de İETT şoförü tartıştığı genci tekme tokat dövdü
İstanbul Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

HEM DAYAK YEDİ HEM DE SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir'de İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
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Ataşehir'de İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
Ataşehir'de bir İETT şoförü, bıçakla otobüsteki yolcunun üzerine yürüdü. O korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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