Sisteme 'canlı bomba' mesajı gönderdi: 'Şaka yaptım' dedi

Kentte dün sabah saatlerinde minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj geldi. Gelen mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" sözlerine yer verildi. Toplu taşıma aracının sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar bir anlık paniğe kapıldı.