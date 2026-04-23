Sistemi kilitleyip derbi biletlerini ele geçirmişler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı”na yönelik bilişim sistemi engellemesi iddiasını da içeren kapsamlı bir operasyon yürütüldü. Başsavcılık ile Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce ortak yürütülen soruşturmada, 2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satış süreci mercek altına alındı.

ERİŞİM ENGELLEDİLER

Söz konusu biletlerin 31 Ekim 2025’te saat 10.00’da satışa çıkarıldığı, 632 biletin satışa sunulduğu anda tükendiği, 1268 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satışa açılamadığı belirlendi. Taraftarların bu biletleri satın almaya çalıştığı sırada, satışların yapıldığı Passolig sistemine erişimde sorun yaşandığı, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, toplu şekilde temin edilen biletlerin bir kısmı müsabaka öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmı ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal paylaşım platformlarında satışa çıkarıldı. Savcılığın yürüttüğü detaylı incelemede, biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahibi kişiler üzerinden yapılan araştırmalarda, aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileri kullanılarak toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler belirlendi.

HESAP HAREKETİ VAR

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde çok sayıda 'maç', 'devir', 'tribün', 'bilet', 'gs', 'fb', 'bjk' ve 'kombine' açıklamalarıyla para transferleri bulunduğu, şüpheliler arasında da düzenli para akışı olduğu saptandı. Bir kısım şüphelinin hesaplarında olağan dışı para giriş ve çıkışları tespit edilirken, zanlıların kendi aralarında maç öncesi yoğun görüşmeler yaptıkları da dosyaya girdi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılık, 15 şüpheli hakkında “bilişim sisteminin işleyişini engelleme” ve “değerinin üzerinde bilet satışı” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 8 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda tüm şüpheliler yakalandı.Adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, satışa hazır imzalı formalar, dijital materyaller ele geçirildi. Öte yandan, şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı öğrenildi.



