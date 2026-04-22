69 ilde büyük operasyon: 586 kg uyuşturucu madde ile 4,7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

"69 ilde ’uyuşturucu madde satıcılarına’ yönelik polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 18 şüpheli yakalandı. 478’i tutuklandı, 133’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"