69 ilde büyük operasyon: 586 kg uyuşturucu madde ile 4,7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

15:4722/04/2026, Çarşamba
G: 22/04/2026, Çarşamba
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe.
İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 478 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 69 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan bin 18 kişiden 478’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"69 ilde ’uyuşturucu madde satıcılarına’ yönelik polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 18 şüpheli yakalandı. 478’i tutuklandı, 133’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.


