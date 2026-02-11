Yeni Şafak
Sivas’ta şehit babasına 'dilenci' diye hakaret eden özel halk otobüsü şoförü bacağından vuruldu

Sivas’ta şehit babasına 'dilenci' diye hakaret eden özel halk otobüsü şoförü bacağından vuruldu

15:0811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
IHA
Şehit babası Kaya Turan Kıraç, M.B. tarafından hakarete uğramıştı.
Şehit babası Kaya Turan Kıraç, M.B. tarafından hakarete uğramıştı.

Sivas’ta yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vuruldu.

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmış, yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalkmıştı. Büyük tepkiye neden olan görüntüler sonrası sürücü görevden alınmış, 3 ay hak mahrumiyeti verilmişti. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildiği sırada "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yapmıştı.

OLAYDAN 4 AY SONRA BACAĞINDAN VURULDU

Olaydan yaklaşık 4 ay sonra otobüs sürücüsü M.B. silahla yaralandı. Bacağından vurulan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



