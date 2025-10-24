Yeni Şafak
Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı

11:1924/10/2025, Cuma
DHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., adliyeye sevk edildi, Cumhuriyet Savcılığı'nda sorguya alındı.
Sivas'ta, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a (62), 'dilenci' diyerek hakaret eden halk otobüsü şoförü M.B. (33), gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğukta bekleyen yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcular ile otobüs şoförü M.B. arasında tartışma yaşandı. M.B., bu sırada yolcular arasındaki şehit babası Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesiyle otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin dün savcılığa suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., adliyeye sevk edildi, Cumhuriyet Savcılığı'nda sorguya alındı.




