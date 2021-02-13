Gündem Sivil Maraş çok yakında
ANKARA

Sivil Maraş çok yakında

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 46 yılın ardından bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş’ta ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Diplomasi muhabirleriyle online görüşen Tatar, “Maraş’ta askeri bölge sivil bölgeye dönüştürülecek. Sivilleşme Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabilir. Başka bir engel yok. Maraş’ın sivilleştirilmesi çok uzun sürmeyecek” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Maraş
Maraş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazeteciler Cemiyeti ve Diplomasi Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilen on line toplantıda, diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkünün sahip olduğu dili, dini, kültürü, tarihiyle ve 60 yıllık egemen yönetimiyle ayrı bir halk olduğunu, Türkiye’den İngiltere’ye, Avusturalya’dan Kanada’ya kadar ana vatandan daha çok sayıda Kıbrıs Türkü bulunduğunu söyledi. Tatar, “Benim davam Türklük davasıdır. Kıbrıs’ta Türk varlığının devam etmesi gerekmektedir. Rum halkı kadar her şey üzerinde hakkımız vardır” dedi.

Ersin Tatar

İLHAK HİÇBİR ZAMAN GÜNDEM OLMADI

Her sabah kalktığında Torosları gördüğünü belirten Tatar, Türkiye ile bütünleşme konusunda ise, “İlhak hiçbir zaman gündem olmamıştır. Üst düzeyde görüşmelerde hiçbir zaman gündeme gelmez. Ona gerek yok zaten. Kıbrıs Türkleri kendi kendini yönetmeye çok alışmış ama ulusal meselelerde Türkiye’ye çok bağlı” dedi.

400 PARA KASASI SAHİBİNE VERİLECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ı BM kararlarına ters düşmeden açmayı istediklerini, alt yapı yatırımlarının sürdüğünü anlatırken, “Maraş’ta askeri bölge sivil bölgeye dönüştürülecek. Sivilleşme Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabilir. Başka bir engel yok. Maraş’ın sivilleştirilmesi çok uzun sürmeyecek. Çalışmanın ikinci bölümüne artık geçebiliriz” dedi. Tatar, öncelikle var olduğu söylenen 400 para kasanın sahiplerini bularak bu kasaları açacaklarını, sahipleri bulunmayanları ise kamu bankalarında muhafaza edeceklerini kaydetti.

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