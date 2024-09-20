Siyonist zihniyetli Karel Valansi Ayşenur’un katledilişini önce örtbas etmeye çalıştı sonra otopsi sonucunu görmezden geldi

Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nde ve T24’te köşe yazarlığı yapan Karel Valansi; daha önce muhabirleri Nicole Zedek’in ‘Hamas’ın 40 bebeğin başını keserek öldürdüğüne’ dair gerçek dışı iddiasını canlı yayında söylediği, i24 News isimli İsrailli kanalın Ayşenur Ezgi Eygi’ye dair hazırladığı haberini sosyal medya hesabı X'te paylaştı.

Valansi yaptığı paylaşımlarda; i24 News’te yer alan haberi ikinci defa alıntılayarak, Ayşenur’un İsrailli askerler tarafından “hata sonucu”, “kasıtsız vurulduğunu” bir kez daha öne sürdü.