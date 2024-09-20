Siyonist zihniyetli Karel Valansi Ayşenur’un katledilişini önce örtbas etmeye çalıştı sonra otopsi sonucunu görmezden geldi

Barbar İsrail askerlerinin keskin nişancısı tarafından başından vurularak şehit edilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Rapora göre Eygi’nin, “uzak mesafeden hedef alınarak vurulduğu” bildirildi. Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi’nin yazarı Karel Valansi, Eygi’nin katliamcı askerler tarafından katledilişinin üzerini örtmeye çalıştı. İsrailli kaynakları paylaşarak genç kadının, “hata sonucu, kasıtsız vurulduğunu” öne süren Valansi, otopsi raporunun sonucunu görmezden geldi.
Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da katıldığı barışçıl eylemler sırasında soykırımcı İsrail askerlerinin keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak şehit edildi.
Katliam savunucusu Valansi Ayşenur'un 'yanlışlıkla' vurulduğunu söyledi
Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nde ve T24’te köşe yazarlığı yapan Karel Valansi; daha önce muhabirleri Nicole Zedek’in ‘Hamas’ın 40 bebeğin başını keserek öldürdüğüne’ dair gerçek dışı iddiasını canlı yayında söylediği, i24 News isimli İsrailli kanalın Ayşenur Ezgi Eygi’ye dair hazırladığı haberini sosyal medya hesabı X'te paylaştı.
Valansi yaptığı paylaşımlarda; i24 News’te yer alan haberi ikinci defa alıntılayarak, Ayşenur’un İsrailli askerler tarafından “hata sonucu”, “kasıtsız vurulduğunu” bir kez daha öne sürdü.
Otopsi raporu açıklanınca başını kuma gömdü
18 Eylül Çarşamba günü Eygi’nin otopsi sonucunun açıklanmasının ardından raporu görmezden gelen Karel Valansi, katliamcı İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi ‘uzak mesafeden hedef alarak vurduğunu’ söyleyemedi.
"İsrail askerine 'taşlarla saldıranlar"
Geçtiğimiz yıllarda; Mescid-i Aksa'yı boşaltmayarak ve terör devletinin askerlerine taş atarak tepki gösteren Filistinlilere dair paylaşımda bulunan Valansi'nin, söz konusu İsrail askerleri olduğunda sergilediği hassasiyet de hafızalarda yerini koruyor.