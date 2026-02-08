SMA’dan sonra Aptamil de toplatılıyor

Nestlé’nin SMA ürünlerinin ardından, Danone’nin Aptamil mamaları da piyasadan toplatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve alınan yere iade edilmesi konusunda uyardı. Bazı aileler, söz konusu mamaları kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü.
Bilinen bazı bebek maması markalarının ürünleri, içerisinde sağlığı tehdit eden toksinlerin tespit edilmesi nedeniyle birer birer toplatılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Nestlé’nin SMA markasına ait bazı bebek maması ve devam sütü ürünleri cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılırken, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi, cereulide toksininin tespit edilmesi nedeniyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.
ÜRÜNLER KULLANILMAMALI
Son bir ay içinde ikinci kez bebek mamalarında geri çağırma yaşanması, ebeveynler arasında ciddi tedirginliğe yol açtı. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), bebek sağlığını doğrudan ilgilendiren bu süreçte yetkililerden daha şeffaf ve ayrıntılı bilgi paylaşması gerektiğini vurguladı. Mama markalarında gıda zehirlenmesine yol açabilen toksin şüphesiyle gönüllü geri çağırma başlatılması üzerine TBF de konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak bilgi talep etti. TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ürünlerin miktarı, imha edilen ürün sayısı ve etkilenen bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.
BAKANLIK UYARDI: İADE EDİN!
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur.” Markaların sitelerinde sorun tespit edilen parti numaraları paylaşıldı.
Anneler şikayetçi
- Bazı ebeveynler, söz konusu mamaları kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü. Aycan isimli bir ebeveyn, kızına birkaç gün önce Aptamil Pronutra 4 mamasını vermeye başladıklarını belirterek, “İlk bir hafta herhangi bir sorun yaşamadık. Ancak son üç gündür kızımda ishal başladı, bugün de kusma görüldü. Mamayı günde yaklaşık dört kez kullanıyoruz. İnternette yaptığım araştırmada aynı mamayı kullanan ve benzer sorunları yaşayan başka ailelerin de olduğunu gördüm. Bu nedenle yaşanan rahatsızlıkların mamadan kaynaklandığını düşünüyorum” dedi. Bir diğer ebeveyn Meltem Ergun ise yaklaşık üç hafta önce satın aldığı mamayı iki gün boyunca farkında olmadan kullandıklarını ifade ederek, “Bebeğimde kusma, yeşil kaka, yoğun gaz ve şişkinlik oluştu. Ürünü hemen iade edip markayı değiştirdim. Değişikliğin ardından şikâyetlerimiz kısa sürede tamamen ortadan kalktı” şeklinde konuştu.