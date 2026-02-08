SMA’dan sonra Aptamil de toplatılıyor

Bazı ebeveynler, söz konusu mamaları kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü. Aycan isimli bir ebeveyn, kızına birkaç gün önce Aptamil Pronutra 4 mamasını vermeye başladıklarını belirterek, “İlk bir hafta herhangi bir sorun yaşamadık. Ancak son üç gündür kızımda ishal başladı, bugün de kusma görüldü. Mamayı günde yaklaşık dört kez kullanıyoruz. İnternette yaptığım araştırmada aynı mamayı kullanan ve benzer sorunları yaşayan başka ailelerin de olduğunu gördüm. Bu nedenle yaşanan rahatsızlıkların mamadan kaynaklandığını düşünüyorum” dedi. Bir diğer ebeveyn Meltem Ergun ise yaklaşık üç hafta önce satın aldığı mamayı iki gün boyunca farkında olmadan kullandıklarını ifade ederek, “Bebeğimde kusma, yeşil kaka, yoğun gaz ve şişkinlik oluştu. Ürünü hemen iade edip markayı değiştirdim. Değişikliğin ardından şikâyetlerimiz kısa sürede tamamen ortadan kalktı” şeklinde konuştu.