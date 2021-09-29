Gündem Soçide kritik Erdoğan-Putin zirvesi En önemli gündem maddesi İdlib
ANKARA

Soçi'de kritik Erdoğan-Putin zirvesi: En önemli gündem maddesi 'İdlib'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme yapmak için Soçi’ye gidecek. İlişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından oldukça önemli olan iki liderin zirvesinde, İdlib’deki durum başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve Suriye’deki genel durum ele alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Soçide kritik Erdoğan-Putin zirvesi: En önemli gündem maddesi İdlib
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kez daha Soçi'de buluşuyor. Programda heyetler arası görüşme yok, iki lider baş başa konuşacak.

Gündemde Suriye olacak

Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına vurgu yapacak

Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi Mutabakatı, terör örgütü YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta, Türkiye’nin beklentilerinden uzak.

Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

  • Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

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En önemli gündem maddesi "İdlib"

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.

  • Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

Gündem Suriye
GÜNDEM
Gündem Suriye

Bölgesel ve ulusal gelişmeler de değerlendirilecek

Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.

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