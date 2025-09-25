Sök-tak vurgunu

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı konser vurgunu soruşturması sürüyor. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2021-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 234 konser için KDV hariç 759 milyon 148 bin TL ödendiği, piyasa rayicinin çok üzerinde yapılan ödemelerle belediyenin 154 milyon TL’yi aşkın zarara uğratıldığı belirtilirken, bilirkişi raporları ve MASAK incelemelerinde dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Bilirkişi raporlarında, aynı gün ve aynı mekanda yapılan bazı konserler için ayrı ayrı “sahne kurulum ve hizmet bedeli” çıkarıldığı, bu nedenle kamu zararının hesaplanandan çok daha yüksek olabileceği değerlendirildi.