Sök-tak vurgunu

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Şirketlerin çoğunun yeni kurulmuş, tek ortaklı, adresleri apartman dairesi olan, faaliyet alanlarının organizasyon hizmetleriyle ilgisiz kaldığı ve hiçbir çalışanı bulunmayan yapılar olduğu tespit edildi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı konser vurgunu soruşturması sürüyor. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2021-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 234 konser için KDV hariç 759 milyon 148 bin TL ödendiği, piyasa rayicinin çok üzerinde yapılan ödemelerle belediyenin 154 milyon TL’yi aşkın zarara uğratıldığı belirtilirken, bilirkişi raporları ve MASAK incelemelerinde dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Bilirkişi raporlarında, aynı gün ve aynı mekanda yapılan bazı konserler için ayrı ayrı “sahne kurulum ve hizmet bedeli” çıkarıldığı, bu nedenle kamu zararının hesaplanandan çok daha yüksek olabileceği değerlendirildi.

Ödemelerin büyük kısmı 4 firmaya yöneldi. Enfest, Festiva, Evren Teknik Grup ve Univerce Prodüksiyon’a toplam 608 milyon 47 bin TL aktarıldı. Bu tutarın yarısından fazlası, aynı adreslerde faaliyet gösteren ve bağlantılı oldukları tespit edilen şirketler arasında paylaştırıldı. Şirketlerin çoğunun yeni kurulmuş, tek ortaklı, adresleri apartman dairesi olan, faaliyet alanlarının organizasyon hizmetleriyle ilgisiz kaldığı ve hiçbir çalışanı bulunmayan yapılar olduğu tespit edildi. Bu şirketlerden milyonlarca lira tutarında mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterildi. MASAK, bu belgelerin “muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı” olduğunu ve naylon fatura düzenlendiğini belirledi.


