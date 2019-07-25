Gündem Sokak köpekleri 12 kuzuyu telef etti
VAN

Van'da sokak köpekleri 12 kuzuyu telef etti

Sokak köpekleri 12 kuzuyu telef etti

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın yanındaki bahçeye giren sokak köpekleri 12 kuzuyu telef etti.

Haber Merkezi IHA
Köpeklerin saldırısında kuzular telef oldu
Köpeklerin saldırısında kuzular telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Tanış isimli vatandaş, sabah 06.00 sularında kuzularına yem vermek üzere ahırdan çitle örülü bahçeye çıkardı.

Tanış, kuzular yemlerini yediği sırada ineklerin bakımını yapmak üzere tekrar diğer ahıra geçti. İneklerine yem verdiği sırada kuzuların sesini duyduğunu ifade eden Tanış, “Bunun üzerine dışarı çıktım. Bir baktım ki kuzular sağa sola kaçışıyorlar. Kuzulara saldıran 4 köpek gördüm. Kış değil ki kurt gelip saldırsın. Kuzuları paramparça ettiler. Şu an 12 kuzum telef oldu. 5’ini kestik ama etleri paramparça olduğu için attık. 2 tane yaralı, 1 tane de kayıp var. Yaklaşık 7 bin lira zararım oldu. Yetkililer bu sokak köpeklerine bir çare bulsun. Allah korusun kuzu değil de çocuk olsaydı hesabını kim verirdi” dedi.

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